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Руководитель МАГАТЭ посетит Украину, после чего отправится в РФ

Фото: генеральный директор "МАГАТЭ" Рафаэль Мариано Гросси (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибудет с визитом в Украину. После этого планирует посетить Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росисйские СМИ.

По словам Гросси, он планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским а также премьер-министром Денисом Шмыгалем. Кроме этого у главы МАГАТЕ запланировано встрче с главой министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также Гросси отметил, что после Украины он отправится с визитом в Россию.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ развернет миссии собственных наблюдателей на всех украинских АЭС , включая Чернобыльскую атомную электростанцию.

В конце декабря РБК-Украина сообщало, что глава МАГАТЭ Рафаэля Гросси заявил о "продвижении" переговоров по ЗАЭС после визита в Москву.

Напомним, что с осени прошлого года с участием МАГАТЭ ведутсяпереговоры по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, которая сейчас оккупирована россиянами. Так, недавно в украинском МИДе заявили, что Киев с МАГАТЭ двигаются "шаг за шагом" к установлению зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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МАГАТЭ