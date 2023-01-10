МАГАТЕ погодилася на пропозицію України розгорнути місії на всіх АЕС

МАГАТЕ розгорне місії власних спостерігачів на всіх українських АЕС, включно з Чорнобильською атомною електростанцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар в. о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олега Корікова в ефірі Ukraine Media Center.

Як зазначив Коріков, світова агенція з атомної енергетики (МАГАТЕ) прийняла пропозицію України розгорнути міжнародні наглядові місії на всіх атомних станціях країни. При цьому ці місії розпочнуть роботу найближчим часом.

Голова Держатомрегулювання розповів про ситуацію, яка склалася на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій АЕС, і підкреслив, що всі спроби окупантів приєднати станцію до російської енергосистеми провалилися. Проте водночас окупація АЕС являє собою неабияку ядерну небезпеку.

"Наприклад, окупанти організували біля станції базу для ремонту своєї техніки. Все це робиться прямо на очах експертів місії МАГАТЕ, які ці дії фіксують, але жодним чином не можуть їм запобігти", - відзначив Коріков.

Тому, за словами голови Держатомрегулювання, Україна запропонувала, аби попередити ядерну загрозу з боку російських окупантів, встановити наглядові місії МАГАТЕ на всіх інших українських атомних електростанціях.

"Це необхідно для посилення ядерної безпеки в умовах війни. МАГАТЕ погодилося з нашою пропозицією, і найближчим часом ці місії будуть розгорнуті на всіх АЕС, включаючи Чорнобильську", - сказав він.

Місії вестимуть моніторинг режиму безпеки в умовах війни та ударів по енергосистемі України, які безпосередньо впливають на роботу АЕС.