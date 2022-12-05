ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія обговорює з МАГАТЕ декларацію щодо зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС, - МЗС

Новость на русском →
Москва, Понеділок 05 грудня 2022 21:35
Росія обговорює з МАГАТЕ декларацію щодо зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС, - МЗС Ілюстративне фото: Росія обговорює з МАГАТЕ декларацію щодо зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія обговорює з Міжнародним агентством з атомної енергії параметри декларації щодо створення навколо Запорізької АЕС зони ядерної безпеки.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости", про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Можливі параметри декларації щодо створення зони захисту ядерної та фізичної, ядерної безпеки ЗАЕС ми обговорюємо з Секретаріатом МАГАТЕ, який у свою чергу намагається взаємодіяти з Україною", - сказала чиновниця країни-агресора.

Вона також прокоментувала прогноз гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про те, що рішення щодо створення зони ядерної безпеки може бути досягнуто до кінця 2022 року.

"Говорити, що сторони близькі до згоди, невчасно", - заявила Захарова.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що МАГАТЕ зайняло принципову позицію і вимагає від Росії, щоб її війська залишили Запорізьку АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Російська Федерація МАГАТЭ Війна Росії проти України
NEWS
Окупанти завдали нового масованого удару по Україні: всі наслідки атаки
Окупанти завдали нового масованого удару по Україні: всі наслідки атаки
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії