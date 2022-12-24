Глава МАГАТЕ заявив про "просування" переговорів щодо ЗАЕС після візиту в Москву

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, якого цитує прес-служба агенства.

Така заява Гендиректора МАГАТЕ була опублікована після його вчорашньої зустрічі з російськими високопосадовцями в Москві, зокрема, з директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим.

"Дипломатичні зусилля щодо створення зони ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні просуваються з метою узгодження та впровадження вкрай необхідного заходу найближчим часом", - зазначив Гроссі .

За його словами, в чорашня багатогодинна зустріч у Москві стала "черговим раундом необхідних обговорень щодо створення захисної зони для Запорізької АЕС".

"Ключовим є те, що зона зосереджена виключно на запобіганні ядерної аварії. Я продовжую свої зусилля для досягнення цієї мети з почуттям надзвичайної невідкладності", - стверджує Гроссі.

За його словами, ц ей "план" допоможе запобігти ядерній аварії, припинивши обстріл із зони навколо найбільшої в Європі станції.

"ЗАЕС розташована на активній лінії фронту в розпал масштабної війни, тому ситуація залишається вкрай нестабільною та потенційно небезпечною", - акцентував Гроссі.

У МАГАТЕ підсумували, що консультації щодо безпеки ЗАЕС з обома сторонами будуть продовжені найближчим часом.

Зазначимо, раніше Гроссі заявляв, що зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС можуть встановити вже до кінця року.

Нагадаємо, що з цієї осені за участі МАГАТЕ ведуться переговори щодо створення безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції, яка наразі окупована росіянами.

Так, нещодавно в українському МЗС заявили, що Київ з МАГАТЕ рухаються "крок за кроком" до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

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