Партизани провели розвідку ситуації у районі Кримського мосту

Агенти руху отримали актуальну інформацію про стан споруди, припортову інфраструктуру, розміщення ППО, для планування майбутніх операцій.

Згідно з отриманими розвідданими, окупанти суттєво знизили кількість військових суден, які проходили через Керченську протоку.

"Наразі в районі мосту можна спостерігати виключно плавзасоби берегової оборони ЧФ РФ, які стоять на бойовому чергуванні для того, щоб убезпечити об'єкт від українських підводних дронів", - йдеться у повідомленні.

Отриману інформацію було передано Силам оборони України.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Діяльність партизан в окупованому Криму

Днями партизани зафіксували та відстежили радіолокаційну станцію РФ в окупованому Криму. Ворожу техніку після ДТП буксирували вбік військового аеродрому.

Також партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.

Крім того, партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.

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