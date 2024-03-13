Партизани провели розвідку ситуації у районі Кримського мосту

Партизани розвідали обстановку в районі Кримського мосту та виявили, що окупанти суттєво знизили кількість військових суден, які проходили через Керченську протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Агенти руху отримали актуальну інформацію про стан споруди, припортову інфраструктуру, розміщення ППО, для планування майбутніх операцій.
Згідно з отриманими розвідданими, окупанти суттєво знизили кількість військових суден, які проходили через Керченську протоку.
"Наразі в районі мосту можна спостерігати виключно плавзасоби берегової оборони ЧФ РФ, які стоять на бойовому чергуванні для того, щоб убезпечити об'єкт від українських підводних дронів", - йдеться у повідомленні.
Отриману інформацію було передано Силам оборони України.
Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)
Днями партизани зафіксували та відстежили радіолокаційну станцію РФ в окупованому Криму. Ворожу техніку після ДТП буксирували вбік військового аеродрому.
Також партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.
Крім того, партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.
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