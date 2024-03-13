Партизаны провели разведку ситуации в районе Крымского моста

Агенты движения получили актуальную информацию о состоянии сооружения, припортовой инфраструктуре, размещении ПВО, для планирования будущих операций.

Согласно полученным разведданным, оккупанты существенно снизили количество военных судов, которые проходили через Керченский пролив.

"Сейчас в районе моста можно наблюдать исключительно плавсредства береговой обороны ЧФ РФ, которые стоят на боевом дежурстве для того, чтобы обезопасить объект от украинских подводных дронов", - говорится в сообщении.

Полученная информация была передана Силам обороны Украины.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

На днях партизаны зафиксировали и отследили радиолокационную станцию РФ в оккупированном Крыму. Вражескую технику после ДТП буксировали в сторону военного аэродрома.

На днях партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.

Также партизаны зафиксировали наращивание сил враждебных ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в Гвардейском.

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