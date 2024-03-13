RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны провели разведку ситуации в районе Крымского моста

Фото: россияне уменьшили трафик военных судов в Керченском проливе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Партизаны разведали обстановку в районе Крымского моста и обнаружили, что оккупанты существенно снизили количество военных судов, которые проходили через Керченский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Агенты движения получили актуальную информацию о состоянии сооружения, припортовой инфраструктуре, размещении ПВО, для планирования будущих операций.

Согласно полученным разведданным, оккупанты существенно снизили количество военных судов, которые проходили через Керченский пролив.

"Сейчас в районе моста можно наблюдать исключительно плавсредства береговой обороны ЧФ РФ, которые стоят на боевом дежурстве для того, чтобы обезопасить объект от украинских подводных дронов", - говорится в сообщении.

Полученная информация была передана Силам обороны Украины.

 

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

На днях партизаны зафиксировали и отследили радиолокационную станцию РФ в оккупированном Крыму. Вражескую технику после ДТП буксировали в сторону военного аэродрома.

На днях партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.

Также партизаны зафиксировали наращивание сил враждебных ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в Гвардейском.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым