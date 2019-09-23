ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кении произошел обвал в школе, есть погибшие

Новости » Происшествия    23.09.2019 - 15:29
В Кении произошел обвал в школе, есть погибшие
Фото:

Трагедия произошла в школе "Драгоценный талант"

В столице Кении Найроби произошел обвал в местной школе, в результате чего погибли семь детей, и около 57 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Как сообщают СМИ, первый этаж обвалился, в результате чего дети попали в ловушку. На месте трагедии работают спасатели.

"57 студентов были доставлены в больницу для лечения, и мы также можем подтвердить, что погибли семь человек", - сказал официальный представитель правительства Сайрус Огуна.

По информации представителей местной больницы, 64 пациента были отправлены в больницу. На данный момент причину установить не удалось, но власти ранее предупреждали, что около 40 тысяч зданий в Найроби построено без разрешения и рискуют обвалиться.

Три года назад в Найроби обрушился шестиэтажный жилой квартал, в результате чего погиб 51 человек.

Как сообщало ранее РБК-Украина в США из-за обрушения здания пострадали десятки людей. В результате инцидента пострадали 22 человека.

Также, в Мали в городе Бамако в результате обрушения трехэтажного жилого дома погибли 15 человек, 41 человека извлекли из-под завалов живыми.

Во Львовской ОГА назвали еще одну причину обвала дома в Дрогобыче Фигурантам дела относительно обвала дома в Дрогобыче избрали меру пресечения
Новости Украины обвал
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь