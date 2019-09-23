В Кении произошел обвал в школе, есть погибшие

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Трагедия произошла в школе "Драгоценный талант"

В столице Кении Найроби произошел обвал в местной школе, в результате чего погибли семь детей, и около 57 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Как сообщают СМИ, первый этаж обвалился, в результате чего дети попали в ловушку. На месте трагедии работают спасатели.

"57 студентов были доставлены в больницу для лечения, и мы также можем подтвердить, что погибли семь человек", - сказал официальный представитель правительства Сайрус Огуна.

По информации представителей местной больницы, 64 пациента были отправлены в больницу. На данный момент причину установить не удалось, но власти ранее предупреждали, что около 40 тысяч зданий в Найроби построено без разрешения и рискуют обвалиться.

Три года назад в Найроби обрушился шестиэтажный жилой квартал, в результате чего погиб 51 человек.

Как сообщало ранее РБК-Украина в США из-за обрушения здания пострадали десятки людей. В результате инцидента пострадали 22 человека.

Также, в Мали в городе Бамако в результате обрушения трехэтажного жилого дома погибли 15 человек, 41 человека извлекли из-под завалов живыми.