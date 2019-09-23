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У Кенії стався обвал у школі, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    23.09.2019 - 15:29
У Кенії стався обвал у школі, є загиблі
Фото: twitter.com/NationBreaking

Трагедія сталася у школі "Дорогоцінний талант"

У столиці Кенії Найробі стався обвал у місцевій школі, в результаті чого загинуло сім дітей, та близько 57 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційну агенцію Reuters.

Як повідомляють ЗМІ, перший поверх обвалився, в результаті чого діти потрапили у пастку. На місці трагедії працюють рятувальники.

"57 студентів були доставлені в лікарню для лікування, і ми також можемо підтвердити, що загинуло семеро людей", - сказав офіційний представник уряду Сайрус Огуна.

За інформацією представників місцевої лікарні, 64 пацієнта були відправлені до лікарні. Терміново причину встановити не вдалося, але влада раніше попереджала, що близько 40 тисяч будівель в Найробі побудовано без дозволу і ризикують обвалитися.

Три роки тому в Найробі обвалився шестиповерховий житловий квартал, в результаті чого загинула 51 особа.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, у США через обвалення будинку постраждали десятки людей. В результаті інциденту постраждали 22 людини.

Також, у Малі в місті Бамако в результаті обвалення триповерхового житлового будинку загинули 15 осіб, 41 людину витягнули з-під завалів живими.

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