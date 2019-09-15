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В США из-за обрушения дома пострадали десятки людей

Новости » Происшествия    15.09.2019 - 14:12
В США из-за обрушения дома пострадали десятки людей
Фото: на месте инцидента в США (скрин видео)

В результате инцидента пострадали 22 человека

Вечером субботы, 14 сентября, в американском штате Нью-Джерси произошел обвал жилого дома, в результате чего пострадали по меньшей мере 22 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, инцидент произошел вечером на побережье океана в американском городе Вайлдвулд. В результате чрезвычайного происшествия пострадали 22 человека.

Одна женщина в тяжелом состоянии была эвакуирована вертолетом. Ее доставили в региональный медицинский центр Кейп-Мейски.

В настоящее время причины и обстоятельства инцидента неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что в малийском городе Бамако в результате обрушения трехэтажного жилого дома погибли 15 человек, 41 человек был извлечен из-под завалов живым. Инцидент произошел в строящемся доме, обрушение началось с четвертого этажа, после чего переместилось на рядом расположенный жилой дом.

Также РБК-Украина писало, что 31 августа в Германии во время концерта рэп-группы обрушилась часть сцены, в результате чего пострадали 28 человек. Концерт происходил в городе Эссене в Северный Рейн-Вестфалия. Во время выступления группы Marteria и Каспер началась гроза, и начался сильный ветер, что привело к обрушению сцены.

Число жертв обрушения домов в Бразилии возросло до 22 При обрушении здания в Нигерии более сотни человек оказались под завалами
Новости Украины обрушение дома
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