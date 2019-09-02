ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Мали при обрушении дома погибли 15 человек

Новости » Происшествия    02.09.2019 - 06:08
В Мали при обрушении дома погибли 15 человек
Фото: на месте происшествия (mali24.info)

Обрушение началось с четвертого этажа, после чего переместилось на рядом стоящий жилой дом

В Мали в городе Бамако в результате обрушения трехэтажного жилого дома погибли 15 человек, 41 человек извлечен из-под завалов живым. Об этом сообщило министерство безопасности и защиты населения страны, передает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Twitter.

Инцидент произошел в строящемся здании, обрушение началось с четвертого этажа, после чего переместилось на рядом стоящий жилой дом.

Причина происшествия устанавливается.

Экстренным службам удалось достать из-под обломков четырехлетнюю девочку.

Фото: на месте обрушения в Мали

Напомним, 31 августа в Германии во время концерта рэп-группы обрушилась часть сцены, в результате чего пострадали 28 человек. Концерт проходил в городе Эссене в Северный Рейн-Вестфалия. Во время выступления группы Marteria и Casper пошла гроза и начался сильный ветер, что привело к обрушению сцены.

Ранее во Львовской области в Дрогобыче 28 августа в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж, погибли 8 ччеловек.

В Харькове обрушился автомобильный мост В Мали автомобиль ООН подорвался на мине, ранены 10 миротворцев
Новости Украины обрушениеМали
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь