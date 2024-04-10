UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кемерону, схоже, не вдалося переконати Трампа розблокувати допомогу Україні, - The Guardian

Фото: Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Спроба міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона переконати Дональда Трампа дозволити Конгресу США надати Україні військову допомогу в розмірі 60 мільярдів доларів, схоже, провалилася, оскільки британський міністр навіть не зміг зустрітися зі спікером Конгресу Майком Джонсоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Видання пише, що під час приватної вечері у Флориді Кемерон закликав Трампа визнати зацікавлення США, щоб російський диктатор Володимир Путін не отримав винагороду за захоплення територій України.

Він також наполягав на тому, що до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року для кожного члена НАТО будуть розроблені плани досягнення або перевиконання цільових витрат на оборону. Кемерон сподівався, що Трамп дасть сигнал про зміну курсу, принаймні полегшивши йому шлях до зустрічі з Джонсоном.

Guardian припускає, що аргументи Кемерона не були переконливими на фоні триваючої боротьби за владу всередині Республіканської партії, оскільки прихильники жорсткої лінії погрожують усунути Джонсона, якщо він винесе пакет допомоги Україні на голосування, коли Конгрес повернеться з двотижневої відпустки.

Команда передвиборчої кампанії Трампа заявила, що на вечері обговорювалися "майбутні вибори в США та Великобританії, політичні питання, пов’язані з Brexit, необхідність для країн НАТО виконати вимоги щодо витрат на оборону та припинення вбивств в Україні".

Військова допомога Україні

Конгрес США з минулої осені не може дійти згоди щодо прохання президента Джо Байдена виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні.

Цього року Сенат США схвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні. Документ передали до Палати представників, але там його досі не винесли на розгляд.

РБК-Україна писало, що адміністрація Байдена веде переговори щодо пакету допомоги Україні зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Тим часом у публікації The Washington Post з'явилася інформація, що Трамп у приватній розмові заявив про готовність припинити війну Росії проти України, давлячи на Київ, щоб він відмовився від певної території.

Президент Володимир Зеленський назвав цей план "дуже примітивною ідеєю" і нагадав, що Путіну не можна довіряти, бо він постійно робить не те, про що заявляє.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд ТрампКэмеронВійна в Україні