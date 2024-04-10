Кемерону, схоже, не вдалося переконати Трампа розблокувати допомогу Україні, - The Guardian

Видання пише, що під час приватної вечері у Флориді Кемерон закликав Трампа визнати зацікавлення США, щоб російський диктатор Володимир Путін не отримав винагороду за захоплення територій України.

Він також наполягав на тому, що до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року для кожного члена НАТО будуть розроблені плани досягнення або перевиконання цільових витрат на оборону. Кемерон сподівався, що Трамп дасть сигнал про зміну курсу, принаймні полегшивши йому шлях до зустрічі з Джонсоном.

Guardian припускає, що аргументи Кемерона не були переконливими на фоні триваючої боротьби за владу всередині Республіканської партії, оскільки прихильники жорсткої лінії погрожують усунути Джонсона, якщо він винесе пакет допомоги Україні на голосування, коли Конгрес повернеться з двотижневої відпустки.

Команда передвиборчої кампанії Трампа заявила, що на вечері обговорювалися "майбутні вибори в США та Великобританії, політичні питання, пов’язані з Brexit, необхідність для країн НАТО виконати вимоги щодо витрат на оборону та припинення вбивств в Україні".

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