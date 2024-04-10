Кемерону, похоже, не удалось убедить Трампа разблокировать помощь Украине, - The Guardian

Издание пишет, что во время частного ужина во Флориде Кэмерон призвал Трампа признать интерес США, чтобы российский диктатор Владимир Путин не получил вознаграждение за захват территорий Украины.

Он также настаивал на том, что к саммиту НАТО в Вашингтоне в июле этого года для каждого члена НАТО будут разработаны планы достижения или перевыполнения целевых расходов на оборону. Кэмерон надеялся, что Трамп даст сигнал об изменении курса, по крайней мере, облегчив ему путь к встрече с Джонсоном.

Guardian предполагает, что аргументы Кэмерона не были убедительными на фоне продолжающейся борьбы за власть внутри Республиканской партии, поскольку сторонники жесткой линии угрожают устранить Джонсона, если он вынесет пакет помощи Украине на голосование, когда Конгресс вернется из двухнедельного отпуска.

Команда предвыборной кампании Трампа заявила, что на ужине обсуждались "будущие выборы в США и Великобритании, политические вопросы, связанные с Brexit, необходимость для стран НАТО выполнить требования расходов на оборону и прекращение убийств в Украине".

Военная помощь Украине