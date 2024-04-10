Кемерону, похоже, не удалось убедить Трампа разблокировать помощь Украине, - The Guardian

Попытка министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона убедить Дональда Трампа разрешить Конгрессу США предоставить Украине военную помощь в размере 60 миллиардов долларов, похоже, провалилась, поскольку британский министр даже не смог встретиться со спикером Конгресса Майком Джонсоном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Издание пишет, что во время частного ужина во Флориде Кэмерон призвал Трампа признать интерес США, чтобы российский диктатор Владимир Путин не получил вознаграждение за захват территорий Украины.
Он также настаивал на том, что к саммиту НАТО в Вашингтоне в июле этого года для каждого члена НАТО будут разработаны планы достижения или перевыполнения целевых расходов на оборону. Кэмерон надеялся, что Трамп даст сигнал об изменении курса, по крайней мере, облегчив ему путь к встрече с Джонсоном.
Guardian предполагает, что аргументы Кэмерона не были убедительными на фоне продолжающейся борьбы за власть внутри Республиканской партии, поскольку сторонники жесткой линии угрожают устранить Джонсона, если он вынесет пакет помощи Украине на голосование, когда Конгресс вернется из двухнедельного отпуска.
Команда предвыборной кампании Трампа заявила, что на ужине обсуждались "будущие выборы в США и Великобритании, политические вопросы, связанные с Brexit, необходимость для стран НАТО выполнить требования расходов на оборону и прекращение убийств в Украине".
Конгресс США с минувшей осени не может прийти к согласию относительно просьбы президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине.
В этом году Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине. Документ передали в Палату представителей, но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение.
РБК-Украина писало, что администрация Байдена ведет переговоры по пакету помощи Украине со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.
Тем временем, в публикации The Washington Post появилась информация, что Трамп в приватном разговоре заявил о готовности прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.
Президент Владимир Зеленский назвал этот план "очень примитивной идеей" и напомнил, что Путину нельзя доверять, потому что он постоянно делает не то, о чем заявляет.
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