Келлог про зустріч із Лукашенком: обговорили війну в Україні та мирні зусилля Трампа

Візит Келлога в Білорусь

Нагадаємо, 21 червня спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог відвідав Білорусь і зустрівся з диктатором Олександром Лукашенком.

Пізніше The New York Times з посиланням на власні джерела написало, що на зустрічі Келлог хотів заручитися підтримкою мирної угоди між Україною і Росією з боку Лукашенка.

Видання уточнило, що Келлог під час візиту не прагнув відірвати Білорусь від Москви.

Також під час переговорів сторони обговорювали відносини Білорусі з Росією і Китаєм.

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