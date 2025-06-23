Келлог про зустріч із Лукашенком: обговорили війну в Україні та мирні зусилля Трампа

Спецпосланець президента США Кіт Келлог обговорив із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком війну Росії проти України.
Як передає РБК-Україна, про це сам Келлог написав у соцмережі X.
Келлог нагадав, що американська делегація зустрілася з Лукашенком і його командою в Мінську.
Зокрема, заступник спецпредставника Джон Коул провів обговорення щодо двосторонніх відносин між США і Білоруссю. У результаті діалогу вдалося домовитися про звільнення 14 політичних в'язнів із шести країн, включно з Японією та Польщею.
"Я обговорив війну між Росією і Україною і те, як президент Дональд Трамп докладає всіх зусиль, щоб зупинити війну і покласти край вбивствам. Президент Трамп продовжує зміцнювати мир силою", - додав спецпредставник.
Нагадаємо, 21 червня спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог відвідав Білорусь і зустрівся з диктатором Олександром Лукашенком.
Пізніше The New York Times з посиланням на власні джерела написало, що на зустрічі Келлог хотів заручитися підтримкою мирної угоди між Україною і Росією з боку Лукашенка.
Видання уточнило, що Келлог під час візиту не прагнув відірвати Білорусь від Москви.
Також під час переговорів сторони обговорювали відносини Білорусі з Росією і Китаєм.
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