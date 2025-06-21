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Келлог зустрівся з Лукашенком у Мінську: перші подробиці

Субота 21 червня 2025 14:14
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Келлог зустрівся з Лукашенком у Мінську: перші подробиці Фото: Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог зустрівся у Мінську зустрівся з білоруським диктатором Олександром Лукашенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Лукашенка.

"Я дуже сподіваюся, що наша бесіда буде дуже щирою, відкритою. Інакше чого зустрічатися? Якщо мудрувати, хитрувати один перед одним, ми результату не досягнемо", - зазначив Лукашенко.

У свою чергу, Келлог подякував за гостинність та зустріч.

"Ми живемо в дуже небезпечний час, коли ті кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко ескалювати, розростатися, якщо ми не будемо мудрими та справедливими", - спецпредставник Трампа.

Зазначається, що Лукашенко нібито гарантував Ккллогу безпеку та пообіцяв уберегти від ескалації.

"Пане генерал, я вам обіцяю, що ви будете в повній безпеці на території Білорусі і за цей час не станеться жодної ескалації не лише у Білорусі, а й навколо нас", - заявив білоруський диктатор.

Повідомляється, що зустріч відбулась у Палаці Незалежності.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляло, що спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог може поїхати до Білорусі найближчими днями. За даними джерел видання, Келлог має зустрітися з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, щоб дати "імпульс переговорам" між РФ та Україною.

Таким чином, Келлог став найвисокопоставленішим чиновником США за останні роки, який відвідав Білорусь.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що таким чином США намагаються отримати ще одну комунікаційну доріжку. На його думку, така стратегія – помилкова, оскільки білоруський диктатор Олександр Лукашенко не є впливовим суб'єктом і діє достатньо обережно.

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