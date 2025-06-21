Келлог зустрівся з Лукашенком у Мінську: перші подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Лукашенка.

"Я дуже сподіваюся, що наша бесіда буде дуже щирою, відкритою. Інакше чого зустрічатися? Якщо мудрувати, хитрувати один перед одним, ми результату не досягнемо", - зазначив Лукашенко.

У свою чергу, Келлог подякував за гостинність та зустріч.

"Ми живемо в дуже небезпечний час, коли ті кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко ескалювати, розростатися, якщо ми не будемо мудрими та справедливими", - спецпредставник Трампа.

Зазначається, що Лукашенко нібито гарантував Ккллогу безпеку та пообіцяв уберегти від ескалації.

"Пане генерал, я вам обіцяю, що ви будете в повній безпеці на території Білорусі і за цей час не станеться жодної ескалації не лише у Білорусі, а й навколо нас", - заявив білоруський диктатор.

Повідомляється, що зустріч відбулась у Палаці Незалежності.