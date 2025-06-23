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Келлог о встрече с Лукашенко: обсудили войну в Украине и мирные усилия Трампа

Фото: спецпредставитель президента США Кит Келлог встретился с белорусским диктатором Александром Лукашенко (x.com/generalkellogg)
Автор: Иван Носальский

Спецпосланник президента США Кит Келлог обсудил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко войну России против Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом сам Келлог написал в соцсети X.

Келлог напомнил, что американская делегация встретилась с Лукашенко и его командой в Минске. 

В частности, заместитель спецпредставителя Джон Коул провел обсуждения по двусторонним отношениям между США и Беларусью. В результате диалога удалось договориться об освобождении 14 политических заключенных из шести стран, включая Японию и Польшу. 

"Я обсудил войну между Россией и Украиной и то, как президент Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить войну и положить конец убийствам. Президент Трамп продолжает укреплять мир силой", - добавил спецпредставитель. 

Визит Келлога в Беларусь

Напомним, 21 июня спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог посетил Беларусь и встретился с диктатором Александром Лукашенко.

Позже The New York Times со ссылкой на собственные источники написало, что на встрече Келлог хотел заручиться поддержкой мирного соглашения между Украиной и Россией со стороны Лукашенко.

Издание уточнило, что Келлог в ходе визита не стремился оторвать Беларусь от Москвы.

Также в ходе переговоров стороны обсуждали отношения Беларуси с Россией и Китаем.

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