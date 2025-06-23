Келлог о встрече с Лукашенко: обсудили войну в Украине и мирные усилия Трампа

Визит Келлога в Беларусь

Напомним, 21 июня спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог посетил Беларусь и встретился с диктатором Александром Лукашенко.

Позже The New York Times со ссылкой на собственные источники написало, что на встрече Келлог хотел заручиться поддержкой мирного соглашения между Украиной и Россией со стороны Лукашенко.

Издание уточнило, что Келлог в ходе визита не стремился оторвать Беларусь от Москвы.

Также в ходе переговоров стороны обсуждали отношения Беларуси с Россией и Китаем.

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