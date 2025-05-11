Келлог відповів Путіну: спочатку 30 днів припинення вогню, потім переговори

Його пост був відповіддю на заяву російського диктатора Володимира Путіна, який цієї ночі відкинув ідею про припинення вогню і запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський погодився на проведення переговорів із РФ. Однак зазначив, що перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня, яке вчора запропонувала Україна спільно зі США та "коаліцією рішучих".

Також Путін сьогодні провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, у якого попросив надати майданчик для переговорів. Невдовзі Ердоган заявив, що готовий прийняти обидві сторони у Стамбулі, але наголосив , що саме всеосяжне припинення вогню створить необхідне середовище для мирних переговорів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, близько тому Трамп заявив, що хоче залучити президента Туреччини до процесу припинення війни Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.