Келлог ответил Путину: сначала 30 дней прекращения огня, потом переговоры

Его пост был ответом на заявление российского диктатора Владимира Путина, который этой ночью отверг идею о прекращении огня и предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на проведение переговоров с РФ. Однако отметил, что перед этим Москва должна подтвердить прекращение огня с 12 мая, которое вчера предложила Украина совместно с США и "коалицией решительных".

Также Путин сегодня провел телефонный разговор с президентом Турции Рэджепом Тайипом Эрдоганом, у которого попросил предоставить площадку для переговоров. Вскоре Эрдоган заявил, что готов принять обе стороны в Стамбуле, но отметил, что именно всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимую среду для мирных переговоров.

Ранее РБК-Украина сообщало, около назад Трамп заявил, что хочет привлечь президента Турции к процессу прекращения войны России против Украины.

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