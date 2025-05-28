Келлог відчитав Медведєва через чергові погрози "Третьою світовою"
Спецпредставник голови Білого дому Кіт Келлог розкритикував заступника голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва через погрози "Третьою світовою війною".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт спецпосланця Сполучених Штатів Америки (США) з питань України Кіта Келлога.
Погрози Медведєва
Нещодавно голова Білого дому Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну за затягування мирних переговорів з Україною.
"Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей. І я маю на увазі дуже поганих. Він грає з вогнем!" - заявив він.
У відповідь Медведєв почав скиглити, що єдиною "поганою річчю" може бути "Третя світова війна".
Відповідь Келлога
За словами Келлога, спроба розпалити страх перед "Третьою світовою війною", є необачним коментарем з боку Медведєва.
"Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну і припинити вбивства. Ми очікуємо на отримання Меморандуму про припинення вогню, який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь негайно", - додав він.
Позиція Трампа щодо війни в Україні
Ще до початку другого президентського терміну Трамп неодноразово висловлював критику на адресу України та її глави Володимира Зеленського на тлі повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України. Він із недовірою ставився до масштабів фінансової та військової підтримки, яку надавали США Києву, а також заявляв, що має "хороші стосунки" з Путіним.
Водночас останнім часом його висловлювання на адресу Росії помітно змінилися - вони стали значно жорсткішими.
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