Кэллог отчитал Медведева из-за очередных угроз "Третьей мировой"
Спецпредставитель главы Белого дома Кит Келлог раскритиковал заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева из-за угроз "Третьей мировой войной".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спецпосланника Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам Украины Кита Келлога.
Угрозы Медведева
Недавно глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину за затягивание мирных переговоров с Украиной.
"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей. И я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем!" - заявил он.
В ответ Медведев начал ныть, что единственной "плохой вещью" может быть "Третья мировая война".
Ответ Кэллога
По словам Кэллога, попытка разжечь страх перед "Третьей мировой войной", является опрометчивым комментарием со стороны Медведева.
"Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и прекратить убийства. Мы ожидаем получения Меморандума о прекращении огня, который вы обещали неделю назад. Прекратите огонь немедленно", - добавил он.
Позиция Трампа относительно войны в Украине
Еще до начала второго президентского срока Трамп неоднократно высказывал критику в адрес Украины и ее главы Владимира Зеленского на фоне полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины. Он с недоверием относился к масштабам финансовой и военной поддержки, которую оказывали США Киеву, а также заявлял, что имеет "хорошие отношения" с Путиным.
В то же время в последнее время его высказывания в адрес России заметно изменились - они стали значительно жестче.
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