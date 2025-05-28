Кэллог отчитал Медведева из-за очередных угроз "Третьей мировой"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спецпосланника Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам Украины Кита Келлога.

Угрозы Медведева

Недавно глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину за затягивание мирных переговоров с Украиной.

"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей. И я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем!" - заявил он.

В ответ Медведев начал ныть, что единственной "плохой вещью" может быть "Третья мировая война".

Ответ Кэллога

По словам Кэллога, попытка разжечь страх перед "Третьей мировой войной", является опрометчивым комментарием со стороны Медведева.

"Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и прекратить убийства. Мы ожидаем получения Меморандума о прекращении огня, который вы обещали неделю назад. Прекратите огонь немедленно", - добавил он.