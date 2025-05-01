Келлог: Росія не виграє у війні, а її втрати є безрезультативними

Російська Федерація (РФ) не виграє у війні проти України. Її "досягнення" вираховуються у метрах, не милях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціального представника президента Сполучених Штатів Америки (США) Кіта Келлога в ефірі Fox News.

"Росія не виграє цю війну. За останні півтора року Росія не досягла жодних серйозних успіхів. Вони не взяли місто Київ, столицю. Вони не просунулися на захід від Дніпра, що є серйозною перешкодою. Вони не взяли Одесу. Вони втратили сотні тисяч солдатів. І вони насправді нічого не зрушили з місця. Це рухається на метри, а не на милі", - заявив Келлог. Спецпредставник США додав, що сьогодні українці запекло б'ються проти ворога на власній території і якби Росія дійсно вигравала, то війна б вже була завершена.