Кэллог: Россия не выигрывает в войне, а ее потери являются безрезультатными

Российская Федерация (РФ) не выигрывает в войне против Украины. Ее "достижения" исчисляются в метрах, не милях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специального представителя президента Соединенных Штатов Америки (США) Кита Келлога в эфире Fox News.

"Россия не выиграет эту войну. За последние полтора года Россия не достигла никаких серьезных успехов. Они не взяли город Киев, столицу. Они не продвинулись на запад от Днепра, что является серьезным препятствием. Они не взяли Одессу. Они потеряли сотни тысяч солдат. И они на самом деле ничего не сдвинули с места. Это движется на метры, а не на мили", - заявил Келлог. Спецпредставитель США добавил, что сегодня украинцы ожесточенно сражаются против врага на собственной территории и если бы Россия действительно выигрывала, то война бы уже была завершена.