Келлог приїхав до Києва, а Трамп анонсував 17 Patriot для України: новини за 14 липня

Спецпредставник президента США Кіт Келлог приїхав до України

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак. За його словами, будуть обговорювати оборону, зброю, санкції та співпрацю України і США.

"Обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає", - повідомив президент Володимир Зеленський

Армія Ізраїлю визнала помилку під час смертельного удару по цивільних у Газі

"Через технічну несправність боєприпасу він влучив за десятки метрів від цілі", - заявили в армії оборони Ізраїлю.

Представники охорони здоров'я Гази в лікарні Аль-Ауда заявили, що внаслідок удару по пункту розподілу води в таборі біженців Нусейрат загинуло 10 людей, серед жертв - шестеро дітей.

Виплату при народженні дитини збільшать до 50 тисяч гривень

Кабінет міністрів подасть до Верховної Ради законопроект про збільшення виплат при народженні дитини з 10,3 тисяч гривень до 50 тисяч гривень.

За словами прем'єра, законопроєктом пропонується суттєво збільшити виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу.

Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України

Президент повідомив, що провів зустріч з віцепремʼєр-міністеркою. Вони обговорили співпрацю з Європою та США, зміцнення економіки, виробництво зброї, а також трансформацію системи виконавчої влади в Україні.

"Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом", - зазначив Зеленський.

США запровадять вторинні тарифи проти Росії: Трамп назвав дедлайн

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним через відсутність прогресу у мирних домовленостях щодо війни в Україні.

За словами Трампа, якщо сторони не досягнуть угоди протягом 50 днів, США запровадять нові вторинні тарифи.

"Ми витратили приблизно 350 мільярдів доларів на цю війну з Росією та Україною. І ми хочемо, щоб вона закінчилась", - наголосив Трамп.

"Він програє". Трамп розкритикував Путіна за марнування людей і грошей даремно

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія - "потенційно велика країна", але диктатор Володимир Путін витрачає дуже багато людей і грошей даремно.

"Він знає, на що йде. Він знає, що таке справедлива угода, якщо взагалі можна говорити про справедливість у такій ситуації. Тут немає переможців. Це програш. Він програє", - додав американський лідер.

Трамп анонсував поставку 17 Patriot Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot до України. Вони прибудуть вже за декілька днів.

"У нас є одна країна, яка готує до відправки 17 систем Patriot. Їм вони не знадобляться. Тому ми домовимося про те, куди відправити ці 17 систем - або значну їх частину... І це можна зробити дуже швидко", - заявив Трамп.

За його словами, деякі з цих систем прибудуть протягом декількох днів.