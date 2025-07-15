Келлог приїхав до Києва, а Трамп анонсував 17 Patriot для України: новини за 14 липня

Президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot до України. А спецпредставник президента США Кіт Келлог приїхав до України.
Більш детально про те, що сталося у понеділок, 14 липня - у матеріалі РБК-Україна.
Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак. За його словами, будуть обговорювати оборону, зброю, санкції та співпрацю України і США.
"Обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає", - повідомив президент Володимир Зеленський
"Через технічну несправність боєприпасу він влучив за десятки метрів від цілі", - заявили в армії оборони Ізраїлю.
Представники охорони здоров'я Гази в лікарні Аль-Ауда заявили, що внаслідок удару по пункту розподілу води в таборі біженців Нусейрат загинуло 10 людей, серед жертв - шестеро дітей.
Кабінет міністрів подасть до Верховної Ради законопроект про збільшення виплат при народженні дитини з 10,3 тисяч гривень до 50 тисяч гривень.
За словами прем'єра, законопроєктом пропонується суттєво збільшити виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу.
Президент повідомив, що провів зустріч з віцепремʼєр-міністеркою. Вони обговорили співпрацю з Європою та США, зміцнення економіки, виробництво зброї, а також трансформацію системи виконавчої влади в Україні.
"Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом", - зазначив Зеленський.
Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним через відсутність прогресу у мирних домовленостях щодо війни в Україні.
За словами Трампа, якщо сторони не досягнуть угоди протягом 50 днів, США запровадять нові вторинні тарифи.
"Ми витратили приблизно 350 мільярдів доларів на цю війну з Росією та Україною. І ми хочемо, щоб вона закінчилась", - наголосив Трамп.
Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія - "потенційно велика країна", але диктатор Володимир Путін витрачає дуже багато людей і грошей даремно.
"Він знає, на що йде. Він знає, що таке справедлива угода, якщо взагалі можна говорити про справедливість у такій ситуації. Тут немає переможців. Це програш. Він програє", - додав американський лідер.
Президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot до України. Вони прибудуть вже за декілька днів.
"У нас є одна країна, яка готує до відправки 17 систем Patriot. Їм вони не знадобляться. Тому ми домовимося про те, куди відправити ці 17 систем - або значну їх частину... І це можна зробити дуже швидко", - заявив Трамп.
За його словами, деякі з цих систем прибудуть протягом декількох днів.
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