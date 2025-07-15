Келлог приехал в Киев, а Трамп анонсировал 17 Patriot для Украины: новости за 14 июля

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. А спецпредставитель президента США Кит Келлог приехал в Украину.
Более подробно о том, что произошло в понедельник, 14 июля - в материале РБК-Украина.
Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак. По его словам, будут обсуждать оборону, оружие, санкции и сотрудничество Украины и США.
"Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает", - сообщил президент Владимир Зеленский
"Из-за технической неисправности боеприпаса он попал за десятки метров от цели", - заявили в армии обороны Израиля.
Представители здравоохранения Газы в больнице Аль-Ауда заявили, что в результате удара по пункту распределения воды в лагере беженцев Нусейрат погибло 10 человек, среди жертв - шестеро детей.
Кабинет министров подаст в Верховную Раду законопроект об увеличении выплат при рождении ребенка с 10,3 тысяч гривен до 50 тысяч гривен.
По словам премьера, законопроектом предлагается существенно увеличить выплаты женщинам, которые родили ребенка, но не имеют профессионального стажа.
Президент сообщил, что провел встречу с вице-премьер-министром. Они обсудили сотрудничество с Европой и США, укрепление экономики, производство оружия, а также трансформацию системы исполнительной власти в Украине.
"Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - отметил Зеленский.
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным из-за отсутствия прогресса в мирных договоренностях по войне в Украине.
По словам Трампа, если стороны не достигнут соглашения в течение 50 дней, США введут новые вторичные тарифы.
"Мы потратили примерно 350 миллиардов долларов на эту войну с Россией и Украиной. И мы хотим, чтобы она закончилась", - подчеркнул Трамп.
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия - "потенциально великая страна", но диктатор Владимир Путин тратит очень много людей и денег впустую.
"Он знает, на что идет. Он знает, что такое справедливая сделка, если вообще можно говорить о справедливости в такой ситуации. Здесь нет победителей. Это проигрыш. Он проигрывает", - добавил американский лидер.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Они прибудут уже через несколько дней.
"У нас есть одна страна, которая готовит к отправке 17 систем Patriot. Им они не понадобятся. Поэтому мы договоримся о том, куда отправить эти 17 систем - или значительную их часть... И это можно сделать очень быстро", - заявил Трамп.
По его словам, некоторые из этих систем прибудут в течение нескольких дней.
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