Келлог приехал в Киев, а Трамп анонсировал 17 Patriot для Украины: новости за 14 июля

Спецпредставитель президента США Кит Келлог приехал в Украину

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак. По его словам, будут обсуждать оборону, оружие, санкции и сотрудничество Украины и США.

"Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает", - сообщил президент Владимир Зеленский

Армия Израиля признала ошибку во время смертельного удара по гражданским в Газе

"Из-за технической неисправности боеприпаса он попал за десятки метров от цели", - заявили в армии обороны Израиля.

Представители здравоохранения Газы в больнице Аль-Ауда заявили, что в результате удара по пункту распределения воды в лагере беженцев Нусейрат погибло 10 человек, среди жертв - шестеро детей.

Выплату при рождении ребенка увеличат до 50 тысяч гривен

Кабинет министров подаст в Верховную Раду законопроект об увеличении выплат при рождении ребенка с 10,3 тысяч гривен до 50 тысяч гривен.

По словам премьера, законопроектом предлагается существенно увеличить выплаты женщинам, которые родили ребенка, но не имеют профессионального стажа.

Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины

Президент сообщил, что провел встречу с вице-премьер-министром. Они обсудили сотрудничество с Европой и США, укрепление экономики, производство оружия, а также трансформацию системы исполнительной власти в Украине.

"Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - отметил Зеленский.

США введут вторичные тарифы против России: Трамп назвал дедлайн

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным из-за отсутствия прогресса в мирных договоренностях по войне в Украине.

По словам Трампа, если стороны не достигнут соглашения в течение 50 дней, США введут новые вторичные тарифы.

"Мы потратили примерно 350 миллиардов долларов на эту войну с Россией и Украиной. И мы хотим, чтобы она закончилась", - подчеркнул Трамп.

"Он проигрывает". Трамп раскритиковал Путина за расточительство людей и денег впустую

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия - "потенциально великая страна", но диктатор Владимир Путин тратит очень много людей и денег впустую.

"Он знает, на что идет. Он знает, что такое справедливая сделка, если вообще можно говорить о справедливости в такой ситуации. Здесь нет победителей. Это проигрыш. Он проигрывает", - добавил американский лидер.

Трамп анонсировал поставку 17 Patriot Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Они прибудут уже через несколько дней.

"У нас есть одна страна, которая готовит к отправке 17 систем Patriot. Им они не понадобятся. Поэтому мы договоримся о том, куда отправить эти 17 систем - или значительную их часть... И это можно сделать очень быстро", - заявил Трамп.

По его словам, некоторые из этих систем прибудут в течение нескольких дней.