Келлог приедет в Украину в канун Дня независимости, - Reuters

Суббота 23 августа 2025 00:14
UA EN RU
Келлог приедет в Украину в канун Дня независимости, - Reuters Фото: спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог приедет в субботу в Киев. Он примет участие в ряде церемоний посвященных Дню независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Reuters Грэма Слеттери в сети Х.

"По информации источников, (спецпредставитель по вопросам Украины - ред.) Кит Келлог завтра отправляется в Киев, чтобы принять участие в молитвенном завтраке и торжествах по случаю Дня независимости. Он также обсудит с лидерами дипломатическую "суету" на этой неделе", - пишет Слеттери.

Он отметил, что визит Келлога в Киев состоится на фоне обсуждений США, Украины и Европы по поводу гарантий безопасности.

Добавим, что это уже не первый визит Келлога в Украину. В прошлом месяце он уже посещал Киев и стоит отметить, что в этот момент россияне не обстреливали столицу и были менее агрессивны, чем обычно. К слову, на данный момент над Украиной тоже нет дронов, за исключением Донецкой и Днепропетровской областей.

Встреча с Келлогом и гарантии безопасности для Украины

Напомним, что в понедельник президент Украины Владимир был с визитом в Вашингтоне, где провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также европейскими лидерами, главой НАТО Марком Рютте и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Накануне этого события Зеленский встретился с Келлогом. Он обсудил с ним ситуацию на фронте, а также совместные дипломатические возможности Украины, Европы и Америки.

"Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности - Украины и всей Европы вместе с Америкой. Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и президент Трамп имеет такую силу. Должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был. Спасибо!", - рассказал президент.

Также отметим, что на встрече с Трампом и европейскими чиновниками, Зеленский обсуждал вопросы завершения войны, в частности, гарантии безопасности для Украины.

Информация по этому поводу обновляется ежедневно. Вчера украинский лидер сообщил, что США готовы быть частью гарантий безопасности и сейчас переговоры по конкретному наполнению гарантий безопасности продолжаются каждый день.

"Мы достигли вместе со всеми нашими партнерами важного взаимопонимания с США. США готовы быть частью гарантий безопасности для Украины. И это впервые мы достигли именно такой готовности", - сказал Зеленский.

В то же время, по данным CNN, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон будет участвовать в послевоенных гарантиях безопасности, однако отметил, что именно Европа долга взять на себя ведущую роль.

