Келлог не представлятиме "мирний план" щодо України у Мюнхені

За словами спецпредставника, під час візиту до конференції він лише проведе дискусії з лідерами Європейського союзу (ЄС) щодо повномасштабної війни, оскільки "мирний план" повинен представляти саме 47-й голова Білого дому Дональд Трамп.

"Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо "мирний план". Ні, таких планів немає. Я їм коментарів не давав. Людина, яка представить "мирний план" - це президент США, а не Кіт Келлог. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня. У нас будуть дискусії з європейськими лідерами і ми передамо усе президенту США. І будемо рухатися далі", - пояснив він.