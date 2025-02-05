США можуть представити план щодо припинення війни РФ проти України: ЗМІ дізналися, коли саме
США вже наступного тижня можуть представити план щодо завершення війни Росії проти України. Ймовірно, це станеться на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Неназвані джерела видання зазначили, що план щодо припинення війни представить союзникам спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог. Водночас співрозмовники Bloomberg не уточнили, наскільки докладними будуть обговорення і в якому форматі вони відбудуться.
Як пишуть журналісти, у доповідях і коментарях Келлога та інших осіб протягом останніх тижнів з'явилися натяки на план з досягнення "миру через силу" між Україною і Росією.
Bloomberg припускає, що американський план може містити заморожування конфлікту і залишення тимчасово окупованих українських територій у підвішеному стані, а також надання Україні гарантій безпеки, щоб Росія не змогла напасти знову.
Келлог поїде на Мюнхенську конференцію
Нагадаємо, раніше спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив про те, що він братиме участь у Мюнхенській безпековій конференції.
За його словами, він планує говорити з союзниками про завершення війни Росії проти України. При цьому більш докладних деталей чиновник не розкрив.
Своєю чергою президент США Дональд Трамп сьогодні заявляв про те, що його команда веде дуже конструктивні переговори з російським і українським керівництвом.
Він висловив сподівання, що домовленостей між Україною і Росією вдасться досягти вже скоро.
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