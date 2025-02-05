США можуть представити план щодо припинення війни РФ проти України: ЗМІ дізналися, коли саме

США вже наступного тижня можуть представити план щодо завершення війни Росії проти України. Ймовірно, це станеться на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Неназвані джерела видання зазначили, що план щодо припинення війни представить союзникам спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог. Водночас співрозмовники Bloomberg не уточнили, наскільки докладними будуть обговорення і в якому форматі вони відбудуться.

Як пишуть журналісти, у доповідях і коментарях Келлога та інших осіб протягом останніх тижнів з'явилися натяки на план з досягнення "миру через силу" між Україною і Росією.

Bloomberg припускає, що американський план може містити заморожування конфлікту і залишення тимчасово окупованих українських територій у підвішеному стані, а також надання Україні гарантій безпеки, щоб Росія не змогла напасти знову.