Келлог не будет представлять "мирный план" по Украине в Мюнхене

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам Украины и России Кит Келлог не будет представлять "мирный план" по полномасштабной войне во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Келлога в интервью Newsmax.
По словам спецпредставителя, во время визита на конференцию он лишь проведет дискуссии с лидерами Европейского союза (ЕС) относительно полномасштабной войны, поскольку "мирный план" должен представлять именно 47-й глава Белого дома Дональд Трамп.
"Одно медиа заявило, что на следующей неделе мы представим "мирный план". Нет, таких планов нет. Я им комментариев не давал. Человек, который представит "мирный план" - это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем привлечены, поможем ему с этим. Этого не произойдет на следующей неделе. У нас будут дискуссии с европейскими лидерами и мы передадим все президенту США. И будем двигаться дальше", - пояснил он.
Недавно стало известно, что Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 14-16 февраля. В то же время Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что спецпредставитель может представить план администрации Трампа по завершению войны России против Украины.
Отдельно добавим и то, что источники РБК-Украина сообщили, что Келлог приедет в Украину уже после конференции. Вероятно, его визит состоится уже 20 февраля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.