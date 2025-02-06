Келлог не будет представлять "мирный план" по Украине в Мюнхене

По словам спецпредставителя, во время визита на конференцию он лишь проведет дискуссии с лидерами Европейского союза (ЕС) относительно полномасштабной войны, поскольку "мирный план" должен представлять именно 47-й глава Белого дома Дональд Трамп.

"Одно медиа заявило, что на следующей неделе мы представим "мирный план". Нет, таких планов нет. Я им комментариев не давал. Человек, который представит "мирный план" - это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем привлечены, поможем ему с этим. Этого не произойдет на следующей неделе. У нас будут дискуссии с европейскими лидерами и мы передадим все президенту США. И будем двигаться дальше", - пояснил он.