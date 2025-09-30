UA

Келлог пояснив свою заяву щодо ракет Tomahawk для України

Фото: спецпредставник президента США Кіт Келлог (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що його попередні слова про можливу передачу Україні ракет Tomahawk не відображають внутрішніх рішень у Вашингтоні. Він наголосив, що застосування цих ракет могло б суттєво змінити перебіг війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Виступаючи на Варшавському безпековому форумі, Келлог наголосив, що він говорив лише про публічні заяви щодо надання Україні ракет Tomahawk й не має жодної внутрішньої інформації щодо процесу чи остаточного рішення.

Водночас він підкреслив значення Tomahawk, назвавши їх "дуже передовою ракетною системою".

Спецпредставник США також зазначив, що у разі дозволу на їхнє використання це "змінить динаміку будь-якого військового конфлікту", оскільки додасть ще один рівень "невизначеності" завдяки своїм можливостям.

Напередодні Келлог заявив, що рішення про потенційне надання далекобійних ракет Tomahawk Україні поки не ухвалене і остаточне слово залишається лише за президентом США Дональдом Трампом.

Tomahawk для України

Президент Володимир Зеленський нещодавно в Нью-Йорк закликав США надати Україні крилаті ракети Tomahawk, здатні бити на відстань від 900 до 1500 миль.

Адміністрація Трампа розглядає можливість надання цих ракет, як і іншої зброї великої дальності.

Про це WSJ поінформували високопоставлені американський та європейський чиновники, обізнані з цими планами.

Однак поки Вашингтон не відповіли на запит про коментар щодо цього питання.

Як відомо, Київ протягом останнього року неодноразово піднімав питання про поставки ракет Tomahawk. Україна включала їх і до списку озброєння, яке запросила кілька місяців тому.

Колишній лідер США Джо Байден відмовляв Україні у поставках ракет Tomahawk. Вони входили до 10-пунктного "Плану перемоги" Зеленського.

Такий крок було визнано занадто ризикованим, оскільки ракети могли дістати до Москви, що призвело б до ескалації конфлікту.

