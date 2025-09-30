Келлог объяснил свое заявление о ракетах Tomahawk для Украины

Накануне Келлог заявил, что решение о потенциальном предоставлении дальнобойных ракет Tomahawk Украине пока не принято и окончательное слово остается только за президентом США Дональдом Трампом.

Tomahawk для Украины

Президент Владимир Зеленский недавно в Нью-Йорк призвал США предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, способные бить на расстояние от 900 до 1500 миль.

Администрация Трампа рассматривает возможность предоставления этих ракет, как и другого оружия большой дальности.

Об этом WSJ проинформировали высокопоставленные американский и европейский чиновники, знакомые с этими планами.

Однако пока Вашингтон не ответили на запрос о комментарии по этому вопросу.

Как известно, Киев в течение последнего года неоднократно поднимал вопрос о поставках ракет Tomahawk. Украина включала их и в список вооружения, которое запросила несколько месяцев назад.

Бывший лидер США Джо Байден отказывал Украине в поставках ракет Tomahawk. Они входили в 10-пунктный "План победы" Зеленского.

Такой шаг был признан слишком рискованным, поскольку ракеты могли достать до Москвы, что привело бы к эскалации конфликта.