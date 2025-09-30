Келлог объяснил свое заявление о ракетах Tomahawk для Украины

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что его предыдущие слова о возможной передаче Украине ракет Tomahawk не отражают внутренних решений в Вашингтоне. В то же время он подчеркнул, что применение этих ракет могло бы существенно изменить ход войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая на Варшавском форуме по безопасности, Келлог отметил, что он говорил только о публичных заявлениях о предоставлении Украине ракет Tomahawk и не имеет никакой внутренней информации о процессе или окончательном решении. В то же время он подчеркнул значение Tomahawk, назвав их "очень передовой ракетной системой". Спецпредставитель США также отметил, что в случае разрешения на их использование это "изменит динамику любого военного конфликта", поскольку добавит еще один уровень "неопределенности" благодаря своим возможностям.