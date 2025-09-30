Келлог оцінив людські втрати на війні в Україні і озвучив позицію США

Вашингтон зосереджений на тому, щоб зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової, тобто війну в Україні.

Про це заявив спецпредставник США Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Найголовніше, що ми хочемо зробити, - зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни", - заявив Келлог..

Він додав, що це війна "промислової потужності, де загинули сотні тисяч людей - не тисячі, а саме сотні тисяч".

"В Афганістані росіяни втратили 18 тисяч, ми залишили В’єтнам після 65 тисяч загиблих. Зараз ми говоримо про рівень загиблих і поранених з обох сторін, який перевищив мільйон", - сказав спецпредставник США..

Келлог назвав такі оцінки у втратах "приголомшливими" і додав, що ця війна "якимось чином має закінчитися".