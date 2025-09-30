Келлог оценил человеческие потери на войне в Украине и озвучил позицию США

Вашингтон сосредоточен на том, чтобы остановить крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой, то есть войну в Украине.

Об этом заявил спецпредставитель США Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Самое главное, что мы хотим сделать, - остановить крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой войны", - заявил Келлог.

Он добавил, что это война "промышленной мощности, где погибли сотни тысяч людей - не тысячи, а именно сотни тысяч".

"В Афганистане русские потеряли 18 тысяч, мы оставили Вьетнам после 65 тысяч погибших. Сейчас мы говорим об уровне погибших и раненых с обеих сторон, который превысил миллион", - сказал спецпредставитель США.

Кэллог назвал такие оценки в потерях "ошеломляющими" и добавил, что эта война "каким-то образом должна закончиться".