Келлог про операцію "Павутина": може бути поштовхом до миру

"З мого військового досвіду та історії відомо, що сміливе керівництво та рішучі дії можуть змінити характер бойових дій, як це було продемонстровано СБУ, ГУР та Рустемом Умєровим (Рустем Умєров, голова Міністерства оборони, - ред.) цими вихідними. Ця подія може стати рушійною силою для досягнення миру...", - заявив Келлог.

Водночас він зауважив, що, як Росія, так й Україна "повинні залишатись відданими" місії голови Білого дому Дональда Трампа щодо завершення повномасштабної війни.