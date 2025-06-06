Келлог об операции "Паутина": может быть толчком к миру

"Из моего военного опыта и истории известно, что смелое руководство и решительные действия могут изменить характер боевых действий, как это было продемонстрировано СБУ, ГУР и Рустемом Умеровым (Рустем Умеров, глава Министерства обороны, - ред.) в эти выходные. Это событие может стать движущей силой для достижения мира...", - заявил Келлог.

В то же время он отметил, что. как Россия, так и Украина "должны оставаться преданными" миссии главы Белого дома Дональда Трампа по завершению полномасштабной войны.