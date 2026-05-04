"Ви програєте": Келлог звернувся з сильним посланням до Москви

Росія не перемагає - Келлог

За словами Келлога, українські військові показали себе блискуче. З 2014 року Україна втратила лише близько 1% своєї землі.

"Якби Росія справді перемагала, то це було б по той бік Дніпра, у Харкові, у Києві. Це не так. Моє послання Москві просте: ви не перемагаєте, ви програєте", - заявив Келлог.

Фото: Кіт Келлог пояснив, чому Росія повинна відновити переговори (інфографіка РБК-Україна)

Мільйон втрат і жодного прориву

Екс-спецпредставник нагадав, що голова Кремля Володимир Путін сам створив собі цю проблему. Росія вже втратила, за різними оцінками, від 1,2 до 1,4 мільйона людей убитими та пораненими.

Для порівняння: радянська армія пішла з Афганістану, втративши лише 18 000 солдатів. При цьому Москва досі не може взяти решту Донбасу - українські позиції там добре укріплені.

Поступки Росії - ключ до переговорів

Келлог також висловився про можливі переговори. На його думку, це - передусім європейське питання, і Європа повинна брати у ньому активну участь.

Водночас він попередив: якщо Україна здасть оборонні позиції на Донбасі, це відкриє ворогу шлях углиб країни - аж до Києва.

"Росії слід перестати вдавати, що вона може взяти решту, і почати переговори щодо того, що вона насправді може утримувати", - наголосив Келлог.