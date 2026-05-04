"Вы проиграете": Кэллог обратился с сильным посланием к Москве

09:00 04.05.2026 Пн
2 мин
Кэллог сравнил Россию с СССР в Афганистане - и не в пользу Путина
Елена Чупровская
Фото: бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог (Виталий Носач, РБК-Украина)

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Москва проигрывает войну, а не выигрывает ее, и призвал Россию садиться за стол переговоров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Келлог заявил в эфире телеканала Fox News.

Читайте также: Глава МИД Германии: победа Украины над РФ - общий интерес НАТО

Россия не побеждает - Кэллог

По словам Келлога, украинские военные показали себя блестяще. С 2014 года Украина потеряла лишь около 1% своей земли.

"Если бы Россия действительно побеждала, то это было бы по ту сторону Днепра, в Харькове, в Киеве. Это не так. Мое послание Москве простое: вы не побеждаете, вы проигрываете", - заявил Келлог.

Фото: Кит Келлог объяснил, почему Россия должна возобновить переговоры (инфографика РБК-Украина)

Миллион потерь и ни одного прорыва

Экс-спецпредставитель напомнил, что глава Кремля Владимир Путин сам создал себе эту проблему. Россия уже потеряла, по разным оценкам, от 1,2 до 1,4 миллиона человек убитыми и ранеными.

Для сравнения: советская армия ушла из Афганистана, потеряв всего 18 000 солдат. При этом Москва до сих пор не может взять остальной Донбасс - украинские позиции там хорошо укреплены.

Уступки России - ключ к переговорам

Келлог также высказался о возможных переговорах. По его мнению, это - прежде всего европейский вопрос, и Европа должна принимать в нем активное участие.

В то же время он предупредил: если Украина сдаст оборонительные позиции на Донбассе, это откроет врагу путь вглубь страны - вплоть до Киева.

"России следует перестать делать вид, что она может взять остальное, и начать переговоры о том, что она на самом деле может удерживать", - подчеркнул Келлог.

Как сообщало РБК-Украина, ранее Кэллог также призвал к созданию новой оборонной системы вместо НАТО. Альянс он назвал "трусливым" из-за позиции по Ирану, а среди потенциальных надежных партнеров отдельно упомянул Украину как эффективного союзника.

Напомним, в марте Келлог сравнил президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом - обоих он назвал прямыми и жесткими людьми. Тогда же спецпосланник подчеркнул, что лично выезжал на линию фронта и знает ситуацию изнутри.

