ua en ru
Пн, 04 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Вы проиграете": Кэллог обратился с сильным посланием к Москве

09:00 04.05.2026 Пн
2 мин
Кэллог сравнил Россию с СССР в Афганистане - и не в пользу Путина
aimg Елена Чупровская
"Вы проиграете": Кэллог обратился с сильным посланием к Москве Фото: бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Москва проигрывает войну, а не выигрывает ее, и призвал Россию садиться за стол переговоров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Келлог заявил в эфире телеканала Fox News.

Читайте также: Глава МИД Германии: победа Украины над РФ - общий интерес НАТО

Россия не побеждает - Кэллог

По словам Келлога, украинские военные показали себя блестяще. С 2014 года Украина потеряла лишь около 1% своей земли.

"Если бы Россия действительно побеждала, то это было бы по ту сторону Днепра, в Харькове, в Киеве. Это не так. Мое послание Москве простое: вы не побеждаете, вы проигрываете", - заявил Келлог.

&quot;Вы проиграете&quot;: Кэллог обратился с сильным посланием к МосквеФото: Кит Келлог объяснил, почему Россия должна возобновить переговоры (инфографика РБК-Украина)

Миллион потерь и ни одного прорыва

Экс-спецпредставитель напомнил, что глава Кремля Владимир Путин сам создал себе эту проблему. Россия уже потеряла, по разным оценкам, от 1,2 до 1,4 миллиона человек убитыми и ранеными.

Для сравнения: советская армия ушла из Афганистана, потеряв всего 18 000 солдат. При этом Москва до сих пор не может взять остальной Донбасс - украинские позиции там хорошо укреплены.

Уступки России - ключ к переговорам

Келлог также высказался о возможных переговорах. По его мнению, это - прежде всего европейский вопрос, и Европа должна принимать в нем активное участие.

В то же время он предупредил: если Украина сдаст оборонительные позиции на Донбассе, это откроет врагу путь вглубь страны - вплоть до Киева.

"России следует перестать делать вид, что она может взять остальное, и начать переговоры о том, что она на самом деле может удерживать", - подчеркнул Келлог.

Как сообщало РБК-Украина, ранее Кэллог также призвал к созданию новой оборонной системы вместо НАТО. Альянс он назвал "трусливым" из-за позиции по Ирану, а среди потенциальных надежных партнеров отдельно упомянул Украину как эффективного союзника.

Напомним, в марте Келлог сравнил президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом - обоих он назвал прямыми и жесткими людьми. Тогда же спецпосланник подчеркнул, что лично выезжал на линию фронта и знает ситуацию изнутри.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кит Келлог Война в Украине
Новости
Путин боится покушения дронами и переворота, а между силовиками нарастает конфликт, - СМИ
Путин боится покушения дронами и переворота, а между силовиками нарастает конфликт, - СМИ
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы