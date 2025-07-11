Келлог анонсував поїздку до Києва і назвав дату

Спроби США завершити війну в Україні

Після нещодавньої перемоги Дональда Трампа у виборах президента США, Білий дім повернувся до переговорів з Російською Федерацією (РФ) для спроби завершити повномасштабну війну в Україні дипломатичним шляхом. Перші зустрічі Штати провели з українськими та російськими представниками окремо, але пізніше Київ та Москва також відновили діалог між собою.

Перший раунд переговорів Росії та України відбувся 16 травня на території Стамбулу. Тоді сторони домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Наступна ж зустріч відбулась вже 2 червня.

Окремо варто додати й те, що з початку другої каденції риторика Трампа щодо Росії почала суттєво змінюватись та ставати більш агресивною. Після останньої телефонної розмови з диктатором Володимиром Путіним американський лідер висловив невдоволення діями головою Кремля.

Тим часом як пишуть ЗМІ, Трамп став прихильнішим до підтримки України озброєнням, ніж раніше.

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