Сирський розповів про просування біля Бахмуту та показав відео знищення окупантів

Українські військові змогли просунутись на фалангах Бахмутського напрямку. Там було знищено позиції окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.

"Бахмутський напрямок. Маємо просування наших сил на флангах та ефективне знищення росіян. Ось приклад роботи по ворожому танку за допомогою САУ М-109 від 17-ї окремої танкової бригади", - написав Сирський.

За його словами, воїни цієї бригади вдало відпрацювали по російському міномету та знищили позиції окупантів.

Ситуація навколо Бахмута

Нагадаємо, українські військові вже понад місяць продовжують активні дії на Бахмутському напрямку. Їм вдається просуватися на південь і на північ від міста. Таким чином вони можуть взяти угруповання ворога, яке залишається у населеному пункті, в оточення.

Учора, 2 липня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що просування наших захисників під Бахмутом триває.

При цьому, за його словами, зараз ворог зосередив у районі міста понад 50 тисяч солдатів. Він також постійно перекидає резерви.

Наступ ЗСУ просувається не лише біля Бахмута, а й на південному сході країни. Там за два тижні було деокуповано вісім населених пунктів.

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