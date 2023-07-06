Какое значение имеет Клещиевка для освобождения Бахмута: мнения экспертов

Село Клещиевка, которое расположено к югу от Бахмута в Донецкой области имеет тактическое значение для продвижения вперед. Однако вряд ли стоит его называть ключом к освобождению города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко и военного эксперта Владислава Селезнева.

Тактическое значение Клещиевки

"Клещиевка имеет тактическое значение, поскольку продвижение еще дальше на восток фактически перережет сообщение с оккупированной Горловкой. Это может создать определенные проблемы для российских оккупантов", - отметил Владислав Селезнев.

По его словам ситуация в этом районе вместе с продвижением на восток от Берховки (северный фланг) создает угрозу оперативного окружения Бахмута.

"И это продвижение намекает на то, что россиянам уже сейчас пора убираться из Бахмута, потому что господствующие высоты вокруг этих населенных пунктов уже де-факто контролируются украинскими силами обороны", - добавил он.

Селезнев пояснил, это означает, что мы видим передвижение вражеской техники и личного состава. В свою очередь это беспокоит российских военных, не зря они начали перемещаться с окраин западных микрорайонов города ближе к центру.

Смещение логистики оккупантов

Александр Мусиенко отметил, что перерезание трассы на Горловку не является критическим для противника. Но при продвижении вперед с возможностью доставать до позиций непосредственно в Бахмуте, россияне будут вынуждены сосредоточить логистику фактически на одном направлении - из Луганской области.

При этом Силы обороны будут знать об этом и делать все, чтобы нарушить нормальное обеспечение войск РФ.

Огневой контроль над Бахмутом

По словам Мусиенко, что касается фланговых операций, то контроль над высотами позволит взять под огневой контроль окрестности Бахмута.

"Вместе с продвижением не только на юге, но и на северном фланге, создаются перспективы для окружения врага. В конце концов это должно привести к освобождению Бахмута", - отметил он.

Мусиенко также прокомментировал слова Сергея Череватого о том, что россияне надолго запомнят название села.

"Я думаю, он имел в виду, что россиян зажмут в клещи и фактически у них не будет другого выхода, кроме как сдаться. Иначе их уничтожат", - добавил эксперт.

Ситуация на Бахмутском направлении

Украинские военные уже более месяца продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Им удается продвигаться на юг и на север от города. Таким образом они впоследствии могут взять группировку врага, которая остается в населенном пункте, в окружение.

Так, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 2 июля рассказал, что продвижение наших защитников под Бахмутом продолжается. При этом, по его словам, сейчас враг сосредоточил в районе города более 50 тысяч солдат. Он также постоянно опрокидывает резервы.

До этого командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные смогли продвинуться фалангами Бахмутского направления. Там были уничтожены позиции оккупантов.