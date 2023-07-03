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Скільки російських солдатів зосереджено на сході України: у ЗСУ розкрили деталі

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Понеділок 03 липня 2023 19:00
Скільки російських солдатів зосереджено на сході України: у ЗСУ розкрили деталі Фото: стало відомо, скільки російських солдатів зосереджено на сході України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти зосередили близько 180 тисяч своїх солдатів у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог зараз намагається наступати на Лимано-Куп'янському напрямку. Там фіксують найбільшу кількість ворожих артобстрілів - за добу росіяни били 595 разів.

Також, як розповів Череватий, було здійснено вісім штурмів позицій українських військових та 16 авіанальотів. У ході оборони ЗСУ ліквідували 57 окупантів та ще 78 солдатів ворога отримали поранення. Були знищені:

  • 1 танк Т-72;
  • 2 БМП;
  • БТР 80;
  • гаубиця Д-30;
  • польовий склад з боєприпасами.

"Там (на Лимано-Куп'янському напрямку - ред.) зібрано досить потужне угруповання - понад 120 тисяч ворожих військ", - розповів Череватий.

Він уточнив, що це повітрянодесантні війська, механізовані підрозділи, підрозділи так званого бойового армійського резерву, територіальні війська та штурмові роти "Шторм Z".

"По всій нашій зоні (відповідальності - ред.) понад 180 тисяч солдатів Росії... На Бахмутському - десь у районі 50 тисяч", - додав Череватий.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, з початку червня українські військові продовжують активні дії на кількох ділянках фронту. Їм вдається відтіснити ворога.

Зокрема, успіхи наших військових є на Бахмутському напрямку - там вони наступають на північ і на південь від Бахмута.

Як розповів учора, 2 липня Череватий, українські військові за останній час змогли просунутися під Бахмутом.

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