Яке свято 12 серпня: що не можна робити сьогодні, народні прикмети і традиції

12 серпня православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Аникити та Фотія. Також сьогодні Міжнародний день молоді та День молоді України.
РБК-Україна розповідає про історію свята, головні заборони та народні прикмети цього дня, а також хто святкує іменини.
Святі мученики Аникита і Фотій були родичами з Нікомидії та жили за часів імператора Діоклетіана. Аникита, хоробрий воїн і християнин, не побоявся критикувати правителя за переслідування віри. За це імператор піддав його жорстоким тортурам, кидаючи до звірів, але Аникита залишався неушкодженим.
Його племінник Фотій, наслідуючи приклад дядька, також прийняв християнство. Коли імператор знову намагався змусити їх зректися віри, вони відмовились. Навіть після спроб стратити їх, прив'язавши до коней, і кинувши до розпеченої лазні, святі залишились неушкодженими.
Тоді Діоклетіан наказав спалити їх у великій печі. Коли Аникиту і Фотія кинули у вогонь, багато християн-свідків добровільно пішли за ними, завершивши своє життя з молитвою та непохитною вірою. За переказами, вогонь не пошкодив їхніх тіл.
Згідно з народними віруваннями, сьогодні не можна:
Прикмети цього дня допомагали нашим предкам прогнозувати погоду та урожай:
Також наші предки 12 серпня починали сіяти озимі культури та прибирати в коморах, готуючись до зберігання зимових запасів.
Сьогодні свої іменини святкують: Аникита, Фотій, Іван, Петро, Микола.
За гороскопом люди, які народилися 12 серпня, - Леви.
Окрім церковного свята, 12 серпня у світі відзначають Міжнародний День молоді.
Це свято присвячене ролі молодого покоління у розвитку суспільства та вирішенні глобальних викликів. Заснований Організацією Об’єднаних Націй, цей день є нагодою привернути увагу до потреб, амбіцій та проблем, з якими стикаються молоді люди по всьому світу.
Вам також може бути цікаво:
Під час створення матеріалу були використані: Церковний календар ПЦУ, портал DayToday.