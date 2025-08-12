Какой праздник 12 августа: что нельзя делать сегодня, народные приметы и традиции

12 августа православная церковь чтит память святых мучеников Аникиты и Фотия. Также сегодня Международный день молодежи и День молодежи Украины.
Святые мученики Аникита и Фотий были родственниками из Никомидии и жили во времена императора Диоклетиана. Аникита, храбрый воин и христианин, не побоялся критиковать правителя за преследование веры. За это император подверг его жестоким пыткам, бросая к зверям, но Аникита оставался невредимым.
Его племянник Фотий, следуя примеру дяди, также принял христианство. Когда император снова пытался заставить их отречься от веры, они отказались. Даже после попыток казнить их, привязав к лошадям, и бросив в раскаленную баню, святые остались невредимыми.
Тогда Диоклетиан приказал сжечь их в большой печи Когда Аникиту и Фотия бросили в огонь, многие христиане-свидетели добровольно последовали за ними, завершив свою жизнь с молитвой и непоколебимой верой. По преданию, огонь не повредил их тел.
Согласно народным верованиям, сегодня нельзя:
Приметы этого дня помогали нашим предкам прогнозировать погоду и урожай:
Также наши предки 12 августа начинали сеять озимые культуры и убирать в амбарах, готовясь к хранению зимних запасов.
Сегодня свои именины празднуют: Аникита, Фотий, Иван, Петр, Николай.
По гороскопу люди, которые родились 12 августа, - Львы.
Кроме церковного праздника, 12 августа в мире отмечают Международный День молодежи.
Этот праздник посвящен роли молодого поколения в развитии общества и решении глобальных вызовов. Основанный Организацией Объединенных Наций, этот день является возможностью привлечь внимание к потребностям, амбициям и проблемам, с которыми сталкиваются молодые люди по всему миру.
