Яке свято 12 серпня: що не можна робити сьогодні, народні прикмети і традиції

12 серпня православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Аникити та Фотія. Також сьогодні Міжнародний день молоді та День молоді України.

РБК-Україна розповідає про історію свята, головні заборони та народні прикмети цього дня, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні свято в церковному календарі

Святі мученики Аникита і Фотій були родичами з Нікомидії та жили за часів імператора Діоклетіана. Аникита, хоробрий воїн і християнин, не побоявся критикувати правителя за переслідування віри. За це імператор піддав його жорстоким тортурам, кидаючи до звірів, але Аникита залишався неушкодженим.

Його племінник Фотій, наслідуючи приклад дядька, також прийняв християнство. Коли імператор знову намагався змусити їх зректися віри, вони відмовились. Навіть після спроб стратити їх, прив'язавши до коней, і кинувши до розпеченої лазні, святі залишились неушкодженими.

Тоді Діоклетіан наказав спалити їх у великій печі. Коли Аникиту і Фотія кинули у вогонь, багато християн-свідків добровільно пішли за ними, завершивши своє життя з молитвою та непохитною вірою. За переказами, вогонь не пошкодив їхніх тіл.

Що не можна робити 12 серпня

Згідно з народними віруваннями, сьогодні не можна:

Сперечатися та кричати на рідних, бо конфлікт цього дня принесе довготривалі негаразди в родину

Вирушати в подорожі, відрядження чи на далекі дороги, оскільки день вважається несприятливим для змін

Свататися, бо подружнє життя може бути сповнене сварок і прикрощів. Крім того, незаміжнім дівчатам не можна просто пройти повз храм, інакше вони ризикують залишитися самотніми. Навпаки, добре хоча б на мить зайти до церкви, поставити свічку та щиро помолитися, щоб отримати благословення

Відмовляти в допомозі нужденним, інакше, за повір’ям, можна накликати біди

Викидати їжу зі столу та передавати нічого з дому чужим руками або через поріг.

Народні прикмети на 12 серпня

Прикмети цього дня допомагали нашим предкам прогнозувати погоду та урожай:

Якщо на Аникити сухо - осінь буде теплою і погожою

Грім гримить цього дня - чекайте на довгу, лагідну осінь

Хмарно або дощить - вересень буде мокрим і прохолодним

Якщо на 12 серпня немає вітру - осінь буде спокійною, а сильний вітер віщує сніжну зиму

Мухи кусаються - погода зіпсується

Раки зариваються в пісок - до грози

Також наші предки 12 серпня починали сіяти озимі культури та прибирати в коморах, готуючись до зберігання зимових запасів.

У кого День ангела сьогодні

Сьогодні свої іменини святкують: Аникита, Фотій, Іван, Петро, Микола.

За гороскопом люди, які народилися 12 серпня, - Леви.

Яке свято ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, 12 серпня у світі відзначають Міжнародний День молоді.

Це свято присвячене ролі молодого покоління у розвитку суспільства та вирішенні глобальних викликів. Заснований Організацією Об’єднаних Націй, цей день є нагодою привернути увагу до потреб, амбіцій та проблем, з якими стикаються молоді люди по всьому світу.