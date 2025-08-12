Какой праздник 12 августа: что нельзя делать сегодня, народные приметы и традиции
12 августа православная церковь чтит память святых мучеников Аникиты и Фотия. Также сегодня Международный день молодежи и День молодежи Украины.
РБК-Украина рассказывает об истории праздника, главных запретах и народных приметах этого дня, а также кто празднует именины.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святые мученики Аникита и Фотий были родственниками из Никомидии и жили во времена императора Диоклетиана. Аникита, храбрый воин и христианин, не побоялся критиковать правителя за преследование веры. За это император подверг его жестоким пыткам, бросая к зверям, но Аникита оставался невредимым.
Его племянник Фотий, следуя примеру дяди, также принял христианство. Когда император снова пытался заставить их отречься от веры, они отказались. Даже после попыток казнить их, привязав к лошадям, и бросив в раскаленную баню, святые остались невредимыми.
Тогда Диоклетиан приказал сжечь их в большой печи Когда Аникиту и Фотия бросили в огонь, многие христиане-свидетели добровольно последовали за ними, завершив свою жизнь с молитвой и непоколебимой верой. По преданию, огонь не повредил их тел.
Что нельзя делать 12 августа
Согласно народным верованиям, сегодня нельзя:
- Спорить и кричать на родных, потому что конфликт в этот день принесет долговременные проблемы в семью
- Отправляться в путешествия, командировки или на дальние дороги, поскольку день считается неблагоприятным для перемен
- Свататься, потому что супружеская жизнь может быть полна ссор и огорчений. Кроме того, незамужним девушкам нельзя просто пройти мимо храма, иначе они рискуют остаться одинокими. Наоборот, хорошо хотя бы на мгновение зайти в церковь, поставить свечу и искренне помолиться, чтобы получить благословение
- Отказывать в помощи нуждающимся, иначе, по поверью, можно навлечь беды
- Выбрасывать еду со стола и передавать ничего из дома чужим руками или через порог.
Народные приметы на 12 августа
Приметы этого дня помогали нашим предкам прогнозировать погоду и урожай:
- Если на Аникиту сухо - осень будет теплой и погожей
- Гром гремит в этот день - ждите долгую, ласковую осень
- Облачно или дождливо - сентябрь будет мокрым и прохладным
- Если на 12 августа нет ветра - осень будет спокойной, а сильный ветер предвещает снежную зиму
- Мухи кусаются - погода испортится
- Раки зарываются в песок - к грозе
Также наши предки 12 августа начинали сеять озимые культуры и убирать в амбарах, готовясь к хранению зимних запасов.
У кого День ангела сегодня
Сегодня свои именины празднуют: Аникита, Фотий, Иван, Петр, Николай.
По гороскопу люди, которые родились 12 августа, - Львы.
Какой праздник еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника, 12 августа в мире отмечают Международный День молодежи.
Этот праздник посвящен роли молодого поколения в развитии общества и решении глобальных вызовов. Основанный Организацией Объединенных Наций, этот день является возможностью привлечь внимание к потребностям, амбициям и проблемам, с которыми сталкиваются молодые люди по всему миру.
Вам также может быть интересно:
- Когда будет Ореховый Спас по новому церковному календарю
- Какие церковные праздники приходятся на август в 2025 году
- Как назвать ребенка, рожденного в августе, и у кого день ангела
При создании материала были использованы: Церковный календарь ПЦУ, портал DayToday.