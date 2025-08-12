ua en ru
Какой праздник 12 августа: что нельзя делать сегодня, народные приметы и традиции

Вторник 12 августа 2025 05:42
Какой праздник 12 августа, приметы и запреты дня (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

12 августа православная церковь чтит память святых мучеников Аникиты и Фотия. Также сегодня Международный день молодежи и День молодежи Украины.

РБК-Украина рассказывает об истории праздника, главных запретах и народных приметах этого дня, а также кто празднует именины.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святые мученики Аникита и Фотий были родственниками из Никомидии и жили во времена императора Диоклетиана. Аникита, храбрый воин и христианин, не побоялся критиковать правителя за преследование веры. За это император подверг его жестоким пыткам, бросая к зверям, но Аникита оставался невредимым.

Его племянник Фотий, следуя примеру дяди, также принял христианство. Когда император снова пытался заставить их отречься от веры, они отказались. Даже после попыток казнить их, привязав к лошадям, и бросив в раскаленную баню, святые остались невредимыми.

Тогда Диоклетиан приказал сжечь их в большой печи Когда Аникиту и Фотия бросили в огонь, многие христиане-свидетели добровольно последовали за ними, завершив свою жизнь с молитвой и непоколебимой верой. По преданию, огонь не повредил их тел.

Что нельзя делать 12 августа

Согласно народным верованиям, сегодня нельзя:

  • Спорить и кричать на родных, потому что конфликт в этот день принесет долговременные проблемы в семью
  • Отправляться в путешествия, командировки или на дальние дороги, поскольку день считается неблагоприятным для перемен
  • Свататься, потому что супружеская жизнь может быть полна ссор и огорчений. Кроме того, незамужним девушкам нельзя просто пройти мимо храма, иначе они рискуют остаться одинокими. Наоборот, хорошо хотя бы на мгновение зайти в церковь, поставить свечу и искренне помолиться, чтобы получить благословение
  • Отказывать в помощи нуждающимся, иначе, по поверью, можно навлечь беды
  • Выбрасывать еду со стола и передавать ничего из дома чужим руками или через порог.

Народные приметы на 12 августа

Приметы этого дня помогали нашим предкам прогнозировать погоду и урожай:

  • Если на Аникиту сухо - осень будет теплой и погожей
  • Гром гремит в этот день - ждите долгую, ласковую осень
  • Облачно или дождливо - сентябрь будет мокрым и прохладным
  • Если на 12 августа нет ветра - осень будет спокойной, а сильный ветер предвещает снежную зиму
  • Мухи кусаются - погода испортится
  • Раки зарываются в песок - к грозе

Также наши предки 12 августа начинали сеять озимые культуры и убирать в амбарах, готовясь к хранению зимних запасов.

У кого День ангела сегодня

Сегодня свои именины празднуют: Аникита, Фотий, Иван, Петр, Николай.

По гороскопу люди, которые родились 12 августа, - Львы.

Какой праздник еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника, 12 августа в мире отмечают Международный День молодежи.

Этот праздник посвящен роли молодого поколения в развитии общества и решении глобальных вызовов. Основанный Организацией Объединенных Наций, этот день является возможностью привлечь внимание к потребностям, амбициям и проблемам, с которыми сталкиваются молодые люди по всему миру.

Вам также может быть интересно:

При создании материала были использованы: Церковный календарь ПЦУ, портал DayToday.

