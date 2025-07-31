Яке сьогодні, 31 липня, свято: суворі заборони і прикмети важливого дня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Передсвято винесення древ чесного і животворчого Хреста Господнього (за день до Маковія або Медового Спаса) встановлено на згадку про давню традицію, коли у Константинополі, через часті хвороби та епідемії, зі скарбниці імператорського палацу виносили частину Животворчого Хреста Господнього, на якому був розп'ятий Ісус Христос.

Його несли вулицями міста, освячуючи воду та благословляючи народ, щоб припинити недуги.

Згодом ця традиція поширилася, і 1 серпня (за старим стилем, 14 серпня) встановлено святкування Винесення чесних древ Хреста Господнього.

31 липня також вшановується пам'ять праведного Євдокима Каппадокіянина. Він жив у IX столітті і був відомий своїм благочестивим життям, милосердям та праведністю.

Євдоким походив зі знатної родини у Каппадокії (сучасна Туреччина) і з юності вирізнявся глибокою вірою. Він ревно дотримувався Божих заповідей, допомагав бідним і потребуючим, ведучи праведний спосіб життя.

Цей день - також заговини на Успенський піст, який починається 1 серпня. Віруючі відмовляються від скоромного, готуючи тіло і душу до посту та духовного очищення.

Що не можна робити сьогодні

Уникайте сварок з рідними та близькими, адже вважається, що конфлікт цього дня принесе довготривалі негаразди в родину.

Також не варто вирушати в подорожі, відрядження чи на далекі дороги, оскільки день вважається несприятливим для доріг та будь-яких серйозних змін.

Не рекомендується робити важливі покупки, особливо великі - ті, що пов'язані з житлом, технікою або значними грошовими операціями.

Категорично не можна відмовляти в допомозі нужденним, інакше, за повір'ям, можна накликати біду.

Крім того, не викидайте їжу зі столу - до залишків слід ставитися з повагою, не викидаючи їх просто так.

Не передавайте нічого з дому чужим руками або через поріг, адже це вважається поганим знаком.

І найважливіше - не лайтеся і не проклинайте, адже кожне слово, сказане цього дня, має "силу повернення".

Народні прикмети на 31 липня

Якщо день сухий і сонячний, серпень буде теплим і щедрим.

Немає вітру сьогодні - до спокійної осені, а сильний вітер - до сніжної зими.

Шишки на ялині тільки зверху - зима настане пізно.

Мухи кусаються - погода зіпсується.

Раки зариваються в пісок - до грози.

Листя на березі пожовкло - осінь настане рано.

Сьогодні, хто попросить захисту у Хреста Господнього, той отримає сили в боротьбі з труднощами.

Також прийнято освячувати воду, мед, хрестики та носити натільний хрест.

День вважається особливо сприятливим для очищення душі, покаяння і прощення.

У кого День ангела

Цього дня вітання з іменинами приймають: Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Єгор, Євдоким, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна, Єлизавета.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Леви.

Які ще свята сьогодні, 31 липня

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: