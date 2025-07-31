Какой сегодня, 31 июля, праздник: строгие запреты и приметы важного дня

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Предпраздник вынесения древ честного и животворящего Креста Господня (за день до Маковея или Медового Спаса) установлен в память о древней традиции, когда в Константинополе, из-за частых болезней и эпидемий, из сокровищницы императорского дворца выносили часть Животворящего Креста Господня, на котором был распят Иисус Христос.

Его несли по улицам города, освящая воду и благословляя народ, чтобы прекратить недуги.

Впоследствии эта традиция распространилась, и 1 августа (по старому стилю, 14 августа) установлено празднование Вынесения честных древ Креста Господня.

31 июля также почитается память праведного Евдокима Каппадокиянина. Он жил в IX веке и был известен своей благочестивой жизнью, милосердием и праведностью.

Евдоким происходил из знатной семьи в Каппадокии (современная Турция) и с юности отличался глубокой верой. Он ревностно придерживался Божьих заповедей, помогал бедным и нуждающимся, ведя праведный образ жизни.

Этот день - также заговенье на Успенский пост, который начинается 1 августа. Верующие отказываются от скоромного, готовя тело и душу к посту и духовному очищению.

Что нельзя делать сегодня

Избегайте ссор с родными и близкими, ведь считается, что конфликт в этот день принесет долговременные неурядицы в семью.

Также не стоит отправляться в путешествия, командировки или на дальние дороги, поскольку день считается неблагоприятным для дорог и любых серьезных изменений.

Не рекомендуется делать важные покупки, особенно крупные - те, что связаны с жильем, техникой или значительными денежными операциями.

Категорически нельзя отказывать в помощи нуждающимся, иначе, по поверью, можно навлечь беду.

Кроме того, не выбрасывайте еду со стола - к остаткам следует относиться с уважением, не выбрасывая их просто так.

Не передавайте ничего из дома чужим руками или через порог, ведь это считается плохим знаком.

И самое важное - не ругайтесь и не проклинайте, ведь каждое слово, сказанное в этот день, имеет "силу возврата".

Народные приметы на 31 июля

Если день сухой и солнечный, август будет теплым и щедрым.

Нет ветра сегодня - к спокойной осени, а сильный ветер - к снежной зиме.

Шишки на ели только сверху - зима наступит поздно.

Мухи кусаются - погода испортится.

Раки зарываются в песок - к грозе.

Листья на берегу пожелтели - осень наступит рано.

Сегодня, кто попросит защиты у Креста Господня, тот получит силы в борьбе с трудностями.

Также принято освящать воду, мед, крестики и носить нательный крест.

День считается особенно благоприятным для очищения души, покаяния и прощения.

У кого День ангела

В этот день поздравления с именинами принимают: Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Егор, Евдоким, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Львы.

Какие еще праздники сегодня, 31 июля

Кроме церковного праздника, сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: