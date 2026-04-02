Яке місто отримає 5G наступним: у Мінцифри розкрили плани розширення мережі

Як зазначив Прибитько, пілотний 5G вже працює у Львові, Бородянці, а з 14 лютого - у Харкові.

"Головний результат пілоту - понад півмільйона українців уже протестували 5G у реальних умовах", - пояснив він.



За його словами, у Мінцифри побачили чітку тенденцію: щойно з'являється покриття, люди миттєво починають ним користуватися на повну.

Трафік зріс у рази. Завдяки високій швидкості абоненти дивляться відео в найвищій якості, миттєво завантажують важкі файли та працюють із хмарними сервісами просто з телефону.

"Але найголовніше досягнення пілоту - це стабільність. Попри різкий стрибок навантаження на мережу, якість зв'язку не впала. Це і є головна цінність 5G: мережа витримує велику кількість активних користувачів одночасно без втрати швидкості", - пояснив заступник міністра.

Прибитько підтвердив, що наступним містом для запуску пілотного 5G стане Київ.

"Жодних регуляторних перепон з боку держави немає. Зараз триває суто технічний етап: мобільні оператори замовляють обладнання та фіналізують локації для базових станцій, щоб покриття у столиці було максимально якісним", - резюмував він.