Яке місто отримає 5G наступним: у Мінцифри розкрили плани розширення мережі

10:30 02.04.2026 Чт
2 хв
Понад півмільйона вже протестували нову технологію
aimg Ірина Глухова aimg Дмитро Левицький
Фото: незабаром у Києві запустять 5G (Getty Images)

Після успішного запуску пілотного 5G у кількох містах понад півмільйона українців уже протестували нову технологію в реальних умовах. Наступним містом, де планують запустити 5G, стане Київ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.

Як зазначив Прибитько, пілотний 5G вже працює у Львові, Бородянці, а з 14 лютого - у Харкові.

"Головний результат пілоту - понад півмільйона українців уже протестували 5G у реальних умовах", - пояснив він.

За його словами, у Мінцифри побачили чітку тенденцію: щойно з'являється покриття, люди миттєво починають ним користуватися на повну.

Трафік зріс у рази. Завдяки високій швидкості абоненти дивляться відео в найвищій якості, миттєво завантажують важкі файли та працюють із хмарними сервісами просто з телефону.

"Але найголовніше досягнення пілоту - це стабільність. Попри різкий стрибок навантаження на мережу, якість зв'язку не впала. Це і є головна цінність 5G: мережа витримує велику кількість активних користувачів одночасно без втрати швидкості", - пояснив заступник міністра.

Яке місто стане наступним для запуску пілоту 5G (Інфографіка РБК-Україна)

Прибитько підтвердив, що наступним містом для запуску пілотного 5G стане Київ.

"Жодних регуляторних перепон з боку держави немає. Зараз триває суто технічний етап: мобільні оператори замовляють обладнання та фіналізують локації для базових станцій, щоб покриття у столиці було максимально якісним", - резюмував він.

Тестування 5G в Україні

Ще у травні 2023 року тодішній міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про початок тестування 5G в Україні. На початковому етапі нове покоління зв’язку з’явилося лише на окремих локаціях у кількох містах.

Першим майданчиком для випробувань став Львів, після чого тестування поступово розширили на Київську область та Харків.

Зокрема, 28 січня 2026 року запуск пілотного 5G відбувся у Бородянці на Київщині.

