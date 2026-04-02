Какой город получит 5G следующим: в Минцифры раскрыли планы расширения сети

10:30 02.04.2026 Чт
2 мин
Более полумиллиона уже протестировали новую технологию
aimg Ирина Глухова aimg Дмитрий Левицкий
Фото: вскоре в Киеве запустят 5G (Getty Images)

После успешного запуска пилотного 5G в нескольких городах более полумиллиона украинцев уже протестировали новую технологию в реальных условиях. Следующим городом, где планируют запустить 5G, станет Киев.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько.

Читайте также: В Украине запускают 5G: что известно

Как отметил Прибитько, пилотный 5G уже работает во Львове, Бородянке, а с 14 февраля - в Харькове.

"Главный результат пилота - более полумиллиона украинцев уже протестировали 5G в реальных условиях", - пояснил он.

По его словам, в Минцифры увидели четкую тенденцию: как только появляется покрытие, люди мгновенно начинают им пользоваться на полную.

Трафик вырос в разы. Благодаря высокой скорости абоненты смотрят видео в высочайшем качестве, мгновенно загружают тяжелые файлы и работают с облачными сервисами прямо с телефона.

"Но самое главное достижение пилота - это стабильность. Несмотря на резкий скачок нагрузки на сеть, качество связи не упало. Это и есть главная ценность 5G: сеть выдерживает большое количество активных пользователей одновременно без потери скорости", - пояснил заместитель министра.

Какой город станет следующим для запуска пилота 5G (Инфографика РБК-Украина)

Прибытько подтвердил, что следующим городом для запуска пилотного 5G станет Киев.

"Никаких регуляторных преград со стороны государства нет. Сейчас идет чисто технический этап: мобильные операторы заказывают оборудование и финализируют локации для базовых станций, чтобы покрытие в столице было максимально качественным", - резюмировал он.

Тестирование 5G в Украине

Еще в мае 2023 года тогдашний министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о начале тестирования 5G в Украине. На начальном этапе новое поколение связи появилось лишь на отдельных локациях в нескольких городах.

Первой площадкой для испытаний стал Львов, после чего тестирование постепенно расширили на Киевскую область и Харьков.

В частности, 28 января 2026 года запуск пилотного 5G состоялся в Бородянке Киевской области.

Больше по теме:
ИнтернетМінцифра5G (связь пятого поколения)Мобильный трафик