КДКП рассматривает две жалобы в отношении Холодницкого, в которых есть ряд открытых производств

КДКП 26 июля рассматривает вопрос относительно пребывания Холодницкого на должности

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) рассматривает две жалобы в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, в которых есть ряд открытых производств. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по словам члена комиссии Александра Ковальчука, среди жалоб есть и проступки.

На заседание присутствуют: Алла Сторожевская, Артем Сытник и прокуроры со стороны обвинения.

Вместе с тем, по словам нардепа Мустафы Найема, КДКП может принять решение, которое не будет обязывать Генпрокурора Юрия Луценко увольнять с должности Холодницкого.

"Это очень странная история. Я не знаю. Думаю, что КДКП снимет с себя ответственность и примет какое-то решение, которое не будет обязывать Луценко увольнять его с должности. Думаю, что ему какой-то выговор выпишут. А Холодницкий затем обжалует это в суде", - сказал Найем в комментарии РБК-Украина.

Отметим, директор НАБУ Артем Сытник 16 июля 2018 года направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров возражения на заключение ее члена, который рекомендует ограничиться выговором, несмотря на подтвержденные основания для освобождение Назара Холодницького с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Позже, сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры написали письмо председателю Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталию Грушковському о давлении на комиссию со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины и Генпрокуратуры.

Как сообщалось, сегодня, 26 июля, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала рассмотрение вопроса относительно руководителя САП Назара Холодницького относительно его пребывания на должности.

В свою очередь инициаторы жалобы на руководителя САП обратились к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с просьбой освободить Назара Холодницкого.